Bodhi The Inu Fiyatı (BODHI)
-%0,49
+%2,38
--
--
Bodhi The Inu (BODHI) canlı fiyatı --. BODHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BODHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,176105, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BODHI son bir saatte -%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Bodhi The Inu piyasa değeri $ 11,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BODHI arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,03K.
Gün içerisinde, Bodhi The Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bodhi The Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bodhi The Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bodhi The Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,38
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
$BODHI impressed the world with his sleek style. Sadly he crossed that rainbow bridge in 2024. Now his legacy lives on forever in #memecoin fashion on #ethereum. $BODHI is the most stylish #ShibaInu to ever live! With over 300k followers on Instagram and brand deals worldwide, he took the world by storm with his impeccable fashion and charm. His legacy continues on #Ethereum! $BODHI is The Most Stylish Shiba Inu In The World
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-03 18:16:00
|Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
|09-03 13:43:00
|Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
|09-03 08:42:00
|Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti
|09-03 07:05:00
|Sektör Haberleri
Ethereum Staking, Eylül 2023'ten Bu Yana En Uzun Kuyruğu Oluşturuyor, 832.000 ETH Kabul İçin Bekliyor
|09-02 19:30:00
|Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-01 20:12:00
|Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
