Bodhi The Inu (BODHI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,176105$ 0,176105 $ 0,176105 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,38 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bodhi The Inu (BODHI) canlı fiyatı --. BODHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BODHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,176105, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BODHI son bir saatte -%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bodhi The Inu (BODHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,03K$ 11,03K $ 11,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,03K$ 11,03K $ 11,03K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Bodhi The Inu piyasa değeri $ 11,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BODHI arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,03K.