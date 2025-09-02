SCANAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

Body Scan AI Logosu

Body Scan AI Fiyatı (SCANAI)

Listelenmedi

1 SCANAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00023389
$0,00023389$0,00023389
+%13,201D
mexc
USD
Body Scan AI (SCANAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:32:42 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,52

+%11,52

--

--

Body Scan AI (SCANAI) canlı fiyatı $0,00023031. SCANAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00020619 ve en yüksek $ 0,00023076 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SCANAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00023076, en düşük fiyatı ise $ 0,00020619 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SCANAI son bir saatte +%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%11,52 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Body Scan AI (SCANAI) Piyasa Bilgileri

--
Şu anki Body Scan AI piyasa değeri $ 230,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCANAI arzı 999,91M olup, toplam arzı 999908702.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 230,29K.

Body Scan AI (SCANAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Body Scan AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Body Scan AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Body Scan AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Body Scan AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%11,52
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Body Scan AI (SCANAI) Nedir?

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

Body Scan AI (SCANAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Body Scan AI Fiyat Tahmini (USD)

Body Scan AI (SCANAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Body Scan AI (SCANAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Body Scan AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Body Scan AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SCANAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Body Scan AI (SCANAI) Token Ekonomisi

Body Scan AI (SCANAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCANAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Body Scan AI (SCANAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Body Scan AI (SCANAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SCANAI fiyatı, 0,00023031 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SCANAI / USD güncel fiyatı nedir?
SCANAI / USD güncel fiyatı $ 0,00023031. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Body Scan AI varlığının piyasa değeri nedir?
SCANAI piyasa değeri $ 230,29K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SCANAI arzı nedir?
Dolaşımdaki SCANAI arzı, 999,91M USD.
SCANAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SCANAI, ATH fiyatı olan 0,00023076 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SCANAI fiyatı (ATL) nedir?
SCANAI, ATL fiyatı olan 0,00020619 USD değerine düştü.
SCANAI işlem hacmi nedir?
SCANAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SCANAI bu yıl daha da yükselir mi?
SCANAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SCANAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:32:42 (UTC+8)

