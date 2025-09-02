Body Scan AI (SCANAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00020619 $ 0,00020619 $ 0,00020619 24 sa Düşük $ 0,00023076 $ 0,00023076 $ 0,00023076 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00020619$ 0,00020619 $ 0,00020619 24 sa Yüksek $ 0,00023076$ 0,00023076 $ 0,00023076 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00023076$ 0,00023076 $ 0,00023076 En Düşük Fiyat $ 0,00020619$ 0,00020619 $ 0,00020619 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%11,52 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Body Scan AI (SCANAI) canlı fiyatı $0,00023031. SCANAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00020619 ve en yüksek $ 0,00023076 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SCANAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00023076, en düşük fiyatı ise $ 0,00020619 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SCANAI son bir saatte +%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte +%11,52 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Body Scan AI (SCANAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 230,29K$ 230,29K $ 230,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 230,29K$ 230,29K $ 230,29K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.908.702,0 999.908.702,0 999.908.702,0

Şu anki Body Scan AI piyasa değeri $ 230,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCANAI arzı 999,91M olup, toplam arzı 999908702.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 230,29K.