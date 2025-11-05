BONGO CAT (BONGO) Fiyat Bilgileri (USD)

BONGO CAT (BONGO) canlı fiyatı --. BONGO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BONGO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,142768, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BONGO son bir saatte +%0,54 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,97 ve son 7 günde -%25,82 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BONGO CAT (BONGO) Piyasa Bilgileri

Şu anki BONGO CAT piyasa değeri $ 88,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BONGO arzı 999,68M olup, toplam arzı 999683934.1693263. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 88,63K.