Bugünkü BOOP Fiyatı

Bugünkü BOOP (BOOP) fiyatı $ 0,00710999 olup, son 24 saatte % 0,41 değişim gösterdi. Mevcut BOOP / USD dönüşüm oranı BOOP başına $ 0,00710999 şeklindedir.

BOOP, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.224.431 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 312,86M BOOP şeklindedir. Son 24 saat içinde BOOP, $ 0,00711401 (en düşük) ile $ 0,00716324 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,415986 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00711348 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOOP, son bir saatte -%0,56 ve son 7 günde -%4,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BOOP (BOOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,22M$ 2,22M $ 2,22M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,11M$ 7,11M $ 7,11M Dolaşım Arzı 312,86M 312,86M 312,86M Toplam Arz 999.991.653,4791589 999.991.653,4791589 999.991.653,4791589

