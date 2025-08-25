BOOPI (BOOPI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0002368 $ 0,0002368 $ 0,0002368 24 sa Düşük $ 0,00030808 $ 0,00030808 $ 0,00030808 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0002368$ 0,0002368 $ 0,0002368 24 sa Yüksek $ 0,00030808$ 0,00030808 $ 0,00030808 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00030808$ 0,00030808 $ 0,00030808 En Düşük Fiyat $ 0,0002368$ 0,0002368 $ 0,0002368 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,79 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%23,70 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BOOPI (BOOPI) canlı fiyatı $0,00029334. BOOPI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002368 ve en yüksek $ 0,00030808 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOOPI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00030808, en düşük fiyatı ise $ 0,0002368 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOOPI son bir saatte -%1,79 değişim gösterdi, 24 saatte +%23,70 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BOOPI (BOOPI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 293,15K$ 293,15K $ 293,15K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BOOPI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOOPI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 293,15K.