Bored Candy City (CANDY) Nedir?

Bored Candy City is a DEX & AMM, NFT collection & P2E mobile game on cronos chain (soon NFT marketplace)

Bored Candy City (CANDY) Kaynağı Resmi Websitesi

Bored Candy City (CANDY) Token Ekonomisi

Bored Candy City (CANDY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CANDY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!