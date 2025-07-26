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bozo the bull Fiyatı (BOZO)

bozo the bull (BOZO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00054707
$0,00054707$0,00054707
-%33,401D
USD

Bugünkü bozo the bull (BOZO) Fiyatı

bozo the bull (BOZO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 552,95K USD piyasa değerine sahiptir. BOZO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

bozo the bull Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%33,40
bozo the bull 24 saatlik fiyat değişimi
999,99M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında bozo the bull (BOZO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, bozo the bull / USD fiyat değişimi, $ -0,000274414730087426.
Son 30 gün içerisinde, bozo the bull / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, bozo the bull / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, bozo the bull / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000274414730087426-%33,40
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

bozo the bull (BOZO) Fiyat Analizi

En güncel bozo the bull fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00106071
$ 0,00106071$ 0,00106071

$ 0,00106071
$ 0,00106071$ 0,00106071

-%4,64

-%33,40

--

bozo the bull (BOZO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 552,95K
$ 552,95K$ 552,95K

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999,99M
999,99M 999,99M

bozo the bull (BOZO) Nedir?

This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem. bozo the bull is solana’s favourite idiot.

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bozo the bull (BOZO) Kaynağı

Resmi Websitesi

bozo the bull (BOZO) Token Ekonomisi

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BOZO Varlığından Yerel Para Birimlerine

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