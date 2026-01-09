Bugünkü Bridge402 Fiyatı

Bugünkü Bridge402 (BRIDGE402) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,53 değişim gösterdi. Mevcut BRIDGE402 / USD dönüşüm oranı BRIDGE402 başına $ 0 şeklindedir.

Bridge402, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.461,56 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 938,37M BRIDGE402 şeklindedir. Son 24 saat içinde BRIDGE402, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRIDGE402, son bir saatte +%0,40 ve son 7 günde -%35,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bridge402 (BRIDGE402) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,46K$ 7,46K $ 7,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,46K$ 7,46K $ 7,46K Dolaşım Arzı 938,37M 938,37M 938,37M Toplam Arz 938.365.006,29416 938.365.006,29416 938.365.006,29416

Şu anki Bridge402 piyasa değeri $ 7,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRIDGE402 arzı 938,37M olup, toplam arzı 938365006.29416. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,46K.