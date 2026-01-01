Bugünkü BRL1 Fiyatı

Bugünkü BRL1 (BRL1) fiyatı $ 0,186127 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut BRL1 / USD dönüşüm oranı BRL1 başına $ 0,186127 şeklindedir.

BRL1, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.170.045 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,29M BRL1 şeklindedir. Son 24 saat içinde BRL1, $ 0,184924 (en düşük) ile $ 0,186712 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,186982 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,178265 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRL1, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde +%0,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BRL1 (BRL1) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,17M$ 1,17M $ 1,17M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,17M$ 1,17M $ 1,17M Dolaşım Arzı 6,29M 6,29M 6,29M Toplam Arz 6.285.663,54 6.285.663,54 6.285.663,54

Şu anki BRL1 piyasa değeri $ 1,17M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRL1 arzı 6,29M olup, toplam arzı 6285663.54. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,17M.