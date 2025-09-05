Bro Fiyatı (BRO)
-%18,14
-%99,74
--
--
Bro (BRO) canlı fiyatı $0,00001107. BRO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000655 ve en yüksek $ 0,00749897 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00749897, en düşük fiyatı ise $ 0,00000655 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BRO son bir saatte -%18,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Bro piyasa değeri $ 11,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,07K.
Gün içerisinde, Bro / USD fiyat değişimi, $ -0,004391788745016119.
Son 30 gün içerisinde, Bro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bro / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,004391788745016119
|-%99,74
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
$BRO: The ultimate meme token capturing the vibrant essence of the internet’s most iconic slang! Born from the heart of online culture, $BRO embodies the spirit of camaraderie, humor, and the infectious energy of Gen Z lingo. Whether you’re chilling with your squad or hyping up the latest viral trend, $BRO is your go-to crypto for embracing the meme life. Join a passionate community, fuel the fun, and ride the wave of endless meme potential. With $BRO, you’re not just holding a token—you’re part of a movement that celebrates the internet’s bold, irreverent vibe. Stay lit, spread the word, and let’s make $BRO the crypto anthem of the digital age!
