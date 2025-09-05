Bro (BRO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000655 $ 0,00000655 $ 0,00000655 24 sa Düşük $ 0,00749897 $ 0,00749897 $ 0,00749897 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000655$ 0,00000655 $ 0,00000655 24 sa Yüksek $ 0,00749897$ 0,00749897 $ 0,00749897 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00749897$ 0,00749897 $ 0,00749897 En Düşük Fiyat $ 0,00000655$ 0,00000655 $ 0,00000655 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%18,14 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,74 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bro (BRO) canlı fiyatı $0,00001107. BRO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000655 ve en yüksek $ 0,00749897 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00749897, en düşük fiyatı ise $ 0,00000655 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BRO son bir saatte -%18,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bro (BRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,07K$ 11,07K $ 11,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,07K$ 11,07K $ 11,07K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Bro piyasa değeri $ 11,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,07K.