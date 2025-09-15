BTC Bull Token (BTCBULL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0001163 $ 0,0001163 $ 0,0001163 24 sa Düşük $ 0,00012291 $ 0,00012291 $ 0,00012291 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0001163$ 0,0001163 $ 0,0001163 24 sa Yüksek $ 0,00012291$ 0,00012291 $ 0,00012291 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,241602$ 0,241602 $ 0,241602 En Düşük Fiyat $ 0,00010301$ 0,00010301 $ 0,00010301 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,61 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BTC Bull Token (BTCBULL) canlı fiyatı $0,00011754. BTCBULL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0001163 ve en yüksek $ 0,00012291 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BTCBULL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,241602, en düşük fiyatı ise $ 0,00010301 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BTCBULL son bir saatte +%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BTC Bull Token (BTCBULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,75K$ 11,75K $ 11,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,75K$ 11,75K $ 11,75K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki BTC Bull Token piyasa değeri $ 11,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BTCBULL arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,75K.