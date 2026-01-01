Bugünkü BUCK Fiyatı

Bugünkü BUCK (BUCK) fiyatı $ 1,004 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut BUCK / USD dönüşüm oranı BUCK başına $ 1,004 şeklindedir.

BUCK, şu anda piyasa değeri açısından $ 842.051 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 838,09K BUCK şeklindedir. Son 24 saat içinde BUCK, $ 0,99384 (en düşük) ile $ 1,012 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,028 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,967291 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUCK, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BUCK (BUCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 842,05K$ 842,05K $ 842,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 842,05K$ 842,05K $ 842,05K Dolaşım Arzı 838,09K 838,09K 838,09K Toplam Arz 838.085,82303 838.085,82303 838.085,82303

Şu anki BUCK piyasa değeri $ 842,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUCK arzı 838,09K olup, toplam arzı 838085.82303. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 842,05K.