Bugünkü Bucky Fiyatı

Bugünkü Bucky (BUCKY) fiyatı $ 0,00091621 olup, son 24 saatte % 4,18 değişim gösterdi. Mevcut BUCKY / USD dönüşüm oranı BUCKY başına $ 0,00091621 şeklindedir.

Bucky, şu anda piyasa değeri açısından $ 916.142 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M BUCKY şeklindedir. Son 24 saat içinde BUCKY, $ 0,00081235 (en düşük) ile $ 0,00099678 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04922693 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00081235 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUCKY, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde -%30,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bucky (BUCKY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 916,14K$ 916,14K $ 916,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 916,14K$ 916,14K $ 916,14K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.929.876,808741 999.929.876,808741 999.929.876,808741

