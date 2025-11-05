Builders (BUILDERS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00027126 $ 0,00027126 $ 0,00027126 24 sa Düşük $ 0,00038376 $ 0,00038376 $ 0,00038376 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00027126$ 0,00027126 $ 0,00027126 24 sa Yüksek $ 0,00038376$ 0,00038376 $ 0,00038376 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,000689$ 0,000689 $ 0,000689 En Düşük Fiyat $ 0,00025139$ 0,00025139 $ 0,00025139 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%14,15 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,50 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,50

Builders (BUILDERS) canlı fiyatı $0,00031222. BUILDERS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00027126 ve en yüksek $ 0,00038376 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BUILDERS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000689, en düşük fiyatı ise $ 0,00025139 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BUILDERS son bir saatte -%1,18 değişim gösterdi, 24 saatte +%14,15 ve son 7 günde +%1,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Builders (BUILDERS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 312,36K$ 312,36K $ 312,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 312,36K$ 312,36K $ 312,36K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Builders piyasa değeri $ 312,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUILDERS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 312,36K.