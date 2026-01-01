Bugünkü Bull Coin Fiyatı

Bugünkü Bull Coin (BULL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut BULL / USD dönüşüm oranı BULL başına $ 0 şeklindedir.

Bull Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 126.295 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00T BULL şeklindedir. Son 24 saat içinde BULL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULL, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde -%1,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bull Coin (BULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 126,30K$ 126,30K $ 126,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 126,30K$ 126,30K $ 126,30K Dolaşım Arzı 500,00T 500,00T 500,00T Toplam Arz 500.000.000.000.000,0 500.000.000.000.000,0 500.000.000.000.000,0

