Bugünkü Bullcoin Fiyatı

Bugünkü Bullcoin (BULL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 10,57 değişim gösterdi. Mevcut BULL / USD dönüşüm oranı BULL başına $ 0 şeklindedir.

Bullcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.909,9 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,69M BULL şeklindedir. Son 24 saat içinde BULL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULL, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde +%10,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bullcoin (BULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,91K$ 6,91K $ 6,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,91K$ 6,91K $ 6,91K Dolaşım Arzı 998,69M 998,69M 998,69M Toplam Arz 998.688.447,462589 998.688.447,462589 998.688.447,462589

Şu anki Bullcoin piyasa değeri $ 6,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BULL arzı 998,69M olup, toplam arzı 998688447.462589. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,91K.