Bugünkü Burglar Fiyatı

Bugünkü Burglar (BURGLAR) fiyatı $ 0,00000197 olup, son 24 saatte % 6,51 değişim gösterdi. Mevcut BURGLAR / USD dönüşüm oranı BURGLAR başına $ 0,00000197 şeklindedir.

Burglar, şu anda piyasa değeri açısından $ 197.310 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B BURGLAR şeklindedir. Son 24 saat içinde BURGLAR, $ 0,00000181 (en düşük) ile $ 0,00000219 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000294 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000161 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BURGLAR, son bir saatte +%7,10 ve son 7 günde -%0,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Burglar (BURGLAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 197,31K$ 197,31K $ 197,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 197,31K$ 197,31K $ 197,31K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Burglar piyasa değeri $ 197,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BURGLAR arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 197,31K.