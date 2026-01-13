Bugünkü BurnieAI Fiyatı

Bugünkü BurnieAI (ROAST) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,86 değişim gösterdi. Mevcut ROAST / USD dönüşüm oranı ROAST başına $ 0 şeklindedir.

BurnieAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 60.158 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ROAST şeklindedir. Son 24 saat içinde ROAST, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROAST, son bir saatte -%0,95 ve son 7 günde -%29,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BurnieAI (ROAST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 60,16K$ 60,16K $ 60,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 60,16K$ 60,16K $ 60,16K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

