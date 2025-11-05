Burning till 10M mc (BURN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,46 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,81 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,81

Burning till 10M mc (BURN) canlı fiyatı --. BURN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BURN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BURN son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,46 ve son 7 günde -%12,81 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Burning till 10M mc (BURN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,12K$ 11,12K $ 11,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,12K$ 11,12K $ 11,12K Dolaşım Arzı 928,41M 928,41M 928,41M Toplam Arz 928.412.725,304865 928.412.725,304865 928.412.725,304865

Şu anki Burning till 10M mc piyasa değeri $ 11,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BURN arzı 928,41M olup, toplam arzı 928412725.304865. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,12K.