Bush Ripper Logosu

Bush Ripper Fiyatı ($RIPPER)

Listelenmedi

1 $RIPPER / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%33,601D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Bush Ripper ($RIPPER) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-21 17:47:58 (UTC+8)

Bush Ripper ($RIPPER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0,00000101
$ 0,00000101$ 0,00000101
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00000101
$ 0,00000101$ 0,00000101

$ 0,00000101
$ 0,00000101$ 0,00000101

$ 0
$ 0$ 0

-%4,15

+%15,97

--

--

Bush Ripper ($RIPPER) canlı fiyatı --. $RIPPER, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00000101 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $RIPPER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000101, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $RIPPER son bir saatte -%4,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,97 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bush Ripper ($RIPPER) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 329,38K
$ 329,38K$ 329,38K

0,00
0,00 0,00

420.690.000.000,0
420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Bush Ripper piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $RIPPER arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 329,38K.

Bush Ripper ($RIPPER) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Bush Ripper / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bush Ripper / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bush Ripper / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bush Ripper / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%15,97
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bush Ripper ($RIPPER) Nedir?

Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025. The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery. We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities. In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent

Bush Ripper ($RIPPER) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bush Ripper Fiyat Tahmini (USD)

Bush Ripper ($RIPPER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Bush Ripper ($RIPPER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Bush Ripper için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Bush Ripper fiyat tahminini hemen kontrol edin!

$RIPPER Varlığından Yerel Para Birimlerine

Bush Ripper ($RIPPER) Token Ekonomisi

Bush Ripper ($RIPPER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $RIPPER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bush Ripper ($RIPPER) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Bush Ripper ($RIPPER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı $RIPPER fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
$RIPPER / USD güncel fiyatı nedir?
$RIPPER / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Bush Ripper varlığının piyasa değeri nedir?
$RIPPER piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki $RIPPER arzı nedir?
Dolaşımdaki $RIPPER arzı, 0,00 USD.
$RIPPER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
$RIPPER, ATH fiyatı olan 0,00000101 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük $RIPPER fiyatı (ATL) nedir?
$RIPPER, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
$RIPPER işlem hacmi nedir?
$RIPPER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
$RIPPER bu yıl daha da yükselir mi?
$RIPPER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için $RIPPER fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-21 17:47:58 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.