Bush Ripper ($RIPPER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00000101 $ 0,00000101 $ 0,00000101 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00000101$ 0,00000101 $ 0,00000101 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000101$ 0,00000101 $ 0,00000101 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%15,97 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bush Ripper ($RIPPER) canlı fiyatı --. $RIPPER, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00000101 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $RIPPER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000101, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $RIPPER son bir saatte -%4,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,97 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bush Ripper ($RIPPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 329,38K$ 329,38K $ 329,38K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Bush Ripper piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $RIPPER arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 329,38K.