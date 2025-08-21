Bush Ripper Fiyatı ($RIPPER)
-%4,15
+%15,97
--
--
Bush Ripper ($RIPPER) canlı fiyatı --. $RIPPER, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00000101 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $RIPPER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000101, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, $RIPPER son bir saatte -%4,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,97 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Bush Ripper piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $RIPPER arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 329,38K.
Gün içerisinde, Bush Ripper / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bush Ripper / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bush Ripper / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bush Ripper / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%15,97
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025. The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery. We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities. In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent
