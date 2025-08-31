Buttcoin (BUTTCOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00119869 $ 0,00119869 $ 0,00119869 24 sa Düşük $ 0,00133985 $ 0,00133985 $ 0,00133985 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00119869$ 0,00119869 $ 0,00119869 24 sa Yüksek $ 0,00133985$ 0,00133985 $ 0,00133985 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02947911$ 0,02947911 $ 0,02947911 En Düşük Fiyat $ 0,00115596$ 0,00115596 $ 0,00115596 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,46 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,46

Buttcoin (BUTTCOIN) canlı fiyatı $0,00132552. BUTTCOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00119869 ve en yüksek $ 0,00133985 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BUTTCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02947911, en düşük fiyatı ise $ 0,00115596 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BUTTCOIN son bir saatte -%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,17 ve son 7 günde -%18,46 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Buttcoin (BUTTCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,32M$ 1,32M $ 1,32M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,32M$ 1,32M $ 1,32M Dolaşım Arzı 998,79M 998,79M 998,79M Toplam Arz 998.786.601,935082 998.786.601,935082 998.786.601,935082

Şu anki Buttcoin piyasa değeri $ 1,32M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUTTCOIN arzı 998,79M olup, toplam arzı 998786601.935082. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,32M.