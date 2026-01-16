Bugünkü BytomDAO Fiyatı

Bugünkü BytomDAO (BTM) fiyatı $ 0.0084406 olup, son 24 saatte % 34.26 değişim gösterdi. Mevcut BTM / USD dönüşüm oranı BTM başına $ 0.0084406 şeklindedir.

BytomDAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,226,170 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500.70M BTM şeklindedir. Son 24 saat içinde BTM, $ 0.00600134 (en düşük) ile $ 0.00844089 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00844089 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00600134 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BTM, son bir saatte +36.24% ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BytomDAO (BTM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7.86M$ 7.86M $ 7.86M Dolaşım Arzı 500.70M 500.70M 500.70M Toplam Arz 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441

