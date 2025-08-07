CTM Hakkında Daha Fazla Bilgi

c8ntinuum Logosu

c8ntinuum Fiyatı (CTM)

Listelenmedi

c8ntinuum (CTM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04110303
$0,04110303$0,04110303
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü c8ntinuum (CTM) Fiyatı

c8ntinuum (CTM), şu anda 0,04110303 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CTM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

c8ntinuum Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,02
c8ntinuum 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CTM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CTM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında c8ntinuum (CTM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, c8ntinuum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, c8ntinuum / USD fiyat değişimi, $ +0,0011605276.
Son 60 gün içerisinde, c8ntinuum / USD fiyat değişimi, $ -0,0093661104.
Son 90 gün içerisinde, c8ntinuum / USD fiyat değişimi, $ -0,03545809747851297.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,02
30 Gün$ +0,0011605276+%2,82
60 Gün$ -0,0093661104-%22,78
90 Gün$ -0,03545809747851297-%46,31

c8ntinuum (CTM) Fiyat Analizi

En güncel c8ntinuum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,04109204
$ 0,04109204$ 0,04109204

$ 0,041107
$ 0,041107$ 0,041107

$ 0,11106
$ 0,11106$ 0,11106

-%0,00

+%0,02

-%2,41

c8ntinuum (CTM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

c8ntinuum (CTM) Nedir?

#c8ntinuum is rewriting the narrative — prioritizing cooperation over competition among blockchains. Multichain powered protocol unleashing unrivaled mechanisms designed to achieve ultimate interoperability, scalability, and long term sustainability. c8ntinuum is the first permissionless Layer 0 protocol that supports multiple layers, enabling trust-minimized and secure multi-chain interoperability through zero-knowledge on-chain light clients.

c8ntinuum (CTM) Kaynağı

Resmi Websitesi

c8ntinuum (CTM) Token Ekonomisi

c8ntinuum (CTM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CTM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: c8ntinuum (CTM) Hakkında Diğer Sorular

CTM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CTM / VND
1.081,62623445
1 CTM / AUD
A$0,0628876359
1 CTM / GBP
0,0304162422
1 CTM / EUR
0,0349375755
1 CTM / USD
$0,04110303
1 CTM / MYR
RM0,1734547866
1 CTM / TRY
1,6712491998
1 CTM / JPY
¥6,04214541
1 CTM / ARS
ARS$54,7307395965
1 CTM / RUB
3,2882424
1 CTM / INR
3,6039136704
1 CTM / IDR
Rp673,8200561232
1 CTM / KRW
56,8504228536
1 CTM / PHP
2,3564367099
1 CTM / EGP
￡E.1,9910307732
1 CTM / BRL
R$0,2240115135
1 CTM / CAD
C$0,0563111511
1 CTM / BDT
4,9825092966
1 CTM / NGN
62,6570479017
1 CTM / UAH
1,7033095632
1 CTM / VES
Bs5,26118784
1 CTM / CLP
$39,8699391
1 CTM / PKR
Rs11,623936884
1 CTM / KZT
22,0036850499
1 CTM / THB
฿1,3280388993
1 CTM / TWD
NT$1,224870294
1 CTM / AED
د.إ0,1508481201
1 CTM / CHF
Fr0,032882424
1 CTM / HKD
HK$0,3222477552
1 CTM / MAD
.د.م0,3711603609
1 CTM / MXN
$0,764516358
1 CTM / PLN
0,1504370898
1 CTM / RON
лв0,1787981805
1 CTM / SEK
kr0,394589088
1 CTM / BGN
лв0,0686420601
1 CTM / HUF
Ft14,0280531087
1 CTM / CZK
0,8660408421
1 CTM / KWD
د.ك0,01253642415
1 CTM / ILS
0,1405723626