CANA Holdings California Carbon Credits Fiyatı (CANA)
-%0,00
-%0,05
--
--
CANA Holdings California Carbon Credits (CANA) canlı fiyatı $28,16. CANA, son 24 saat içinde en düşük $ 28,06 ve en yüksek $ 28,34 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 29,52, en düşük fiyatı ise $ 27,23 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, CANA son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,05 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki CANA Holdings California Carbon Credits piyasa değeri $ 362,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CANA arzı 12,88K olup, toplam arzı 12881.71996657217. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 362,79K.
Gün içerisinde, CANA Holdings California Carbon Credits / USD fiyat değişimi, $ -0,01445514128746.
Son 30 gün içerisinde, CANA Holdings California Carbon Credits / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CANA Holdings California Carbon Credits / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CANA Holdings California Carbon Credits / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,01445514128746
|-%0,05
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
CANA tokens provide **direct exposure to California Carbon Allowances**, a $78 billion regulated commodity market with unique price characteristics. Each token represents ownership of physical carbon credits with a **fixed price floor that rises at CPI +5%**, backed by California's cap-and-trade program. **Token holders benefit from:** - **Inflation protection** through the automatically rising price floor - **Portfolio diversification** with an asset uncorrelated to crypto markets - **Full DeFi composability** - tradeable on CEX, DEX, and usable as collateral - **No minimum investment barriers** - participate with a single token - **Oracle-based pricing** ensuring transparent, verifiable valuation The tokens are **freely tradable ERC-20 tokens** without regulatory restrictions, allow lists, or KYC requirements. This provides direct access to an institutional-grade commodity market that was previously only available to large corporations and compliance-heavy platforms.
