CANA Holdings California Carbon Credits (CANA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 28,06 $ 28,06 $ 28,06 24 sa Düşük $ 28,34 $ 28,34 $ 28,34 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 28,06$ 28,06 $ 28,06 24 sa Yüksek $ 28,34$ 28,34 $ 28,34 Tüm Zamanların En Yükseği $ 29,52$ 29,52 $ 29,52 En Düşük Fiyat $ 27,23$ 27,23 $ 27,23 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,05 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CANA Holdings California Carbon Credits (CANA) canlı fiyatı $28,16. CANA, son 24 saat içinde en düşük $ 28,06 ve en yüksek $ 28,34 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 29,52, en düşük fiyatı ise $ 27,23 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CANA son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,05 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CANA Holdings California Carbon Credits (CANA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 362,79K$ 362,79K $ 362,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 362,79K$ 362,79K $ 362,79K Dolaşım Arzı 12,88K 12,88K 12,88K Toplam Arz 12.881,71996657217 12.881,71996657217 12.881,71996657217

Şu anki CANA Holdings California Carbon Credits piyasa değeri $ 362,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CANA arzı 12,88K olup, toplam arzı 12881.71996657217. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 362,79K.