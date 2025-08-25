CANNABIS (CANA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00013553 $ 0,00013553 $ 0,00013553 24 sa Düşük $ 0,00015251 $ 0,00015251 $ 0,00015251 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00013553$ 0,00013553 $ 0,00013553 24 sa Yüksek $ 0,00015251$ 0,00015251 $ 0,00015251 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00026585$ 0,00026585 $ 0,00026585 En Düşük Fiyat $ 0,0001068$ 0,0001068 $ 0,0001068 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,81 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,07 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,69 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,69

CANNABIS (CANA) canlı fiyatı $0,00013919. CANA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00013553 ve en yüksek $ 0,00015251 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CANA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00026585, en düşük fiyatı ise $ 0,0001068 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CANA son bir saatte -%0,81 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,07 ve son 7 günde -%2,69 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CANNABIS (CANA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 139,02K$ 139,02K $ 139,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 139,02K$ 139,02K $ 139,02K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CANNABIS piyasa değeri $ 139,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CANA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 139,02K.