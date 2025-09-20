Bugünkü canlı CaoCao fiyatı 0,287036 USD. CAOCAO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CAOCAO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı CaoCao fiyatı 0,287036 USD. CAOCAO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CAOCAO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

CAOCAO Hakkında Daha Fazla Bilgi

CAOCAO Fiyat Bilgileri

CAOCAO Resmi Websitesi

CAOCAO Token Ekonomisi

CAOCAO Fiyat Tahmini

CaoCao Logosu

CaoCao Fiyatı (CAOCAO)

1 CAOCAO / USD Canlı Fiyatı:

$0,286582
$0,286582
+%24,301D
CaoCao (CAOCAO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:21:00 (UTC+8)

CaoCao (CAOCAO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,36

+%26,60

CaoCao (CAOCAO) canlı fiyatı $0,287036. CAOCAO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,224911 ve en yüksek $ 0,294909 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAOCAO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,294909, en düşük fiyatı ise $ 0,196007 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAOCAO son bir saatte -%0,36 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,60 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CaoCao (CAOCAO) Piyasa Bilgileri

Şu anki CaoCao piyasa değeri $ 8,75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAOCAO arzı 30,53M olup, toplam arzı 30526875.096411835. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,75M.

CaoCao (CAOCAO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, CaoCao / USD fiyat değişimi, $ +0,060313.
Son 30 gün içerisinde, CaoCao / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CaoCao / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CaoCao / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,060313+%26,60
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

CaoCao (CAOCAO) Nedir?

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era. CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy. With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

CaoCao (CAOCAO) Kaynağı

Resmi Websitesi

CaoCao Fiyat Tahmini (USD)

CaoCao (CAOCAO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? CaoCao (CAOCAO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak CaoCao için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

CaoCao fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CAOCAO Varlığından Yerel Para Birimlerine

CaoCao (CAOCAO) Token Ekonomisi

CaoCao (CAOCAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CAOCAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CaoCao (CAOCAO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü CaoCao (CAOCAO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CAOCAO fiyatı, 0,287036 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CAOCAO / USD güncel fiyatı nedir?
CAOCAO / USD güncel fiyatı $ 0,287036. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
CaoCao varlığının piyasa değeri nedir?
CAOCAO piyasa değeri $ 8,75M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CAOCAO arzı nedir?
Dolaşımdaki CAOCAO arzı, 30,53M USD.
CAOCAO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CAOCAO, ATH fiyatı olan 0,294909 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CAOCAO fiyatı (ATL) nedir?
CAOCAO, ATL fiyatı olan 0,196007 USD değerine düştü.
CAOCAO işlem hacmi nedir?
CAOCAO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CAOCAO bu yıl daha da yükselir mi?
CAOCAO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CAOCAO fiyat tahminine göz atın.
CaoCao (CAOCAO) Önemli Sektör Güncellemeleri

