CaoCao (CAOCAO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,224911 $ 0,224911 $ 0,224911 24 sa Düşük $ 0,294909 $ 0,294909 $ 0,294909 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,224911$ 0,224911 $ 0,224911 24 sa Yüksek $ 0,294909$ 0,294909 $ 0,294909 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,294909$ 0,294909 $ 0,294909 En Düşük Fiyat $ 0,196007$ 0,196007 $ 0,196007 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,36 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%26,60 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CaoCao (CAOCAO) canlı fiyatı $0,287036. CAOCAO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,224911 ve en yüksek $ 0,294909 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAOCAO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,294909, en düşük fiyatı ise $ 0,196007 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAOCAO son bir saatte -%0,36 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,60 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CaoCao (CAOCAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,75M$ 8,75M $ 8,75M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,75M$ 8,75M $ 8,75M Dolaşım Arzı 30,53M 30,53M 30,53M Toplam Arz 30.526.875,096411835 30.526.875,096411835 30.526.875,096411835

Şu anki CaoCao piyasa değeri $ 8,75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAOCAO arzı 30,53M olup, toplam arzı 30526875.096411835. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,75M.