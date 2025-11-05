Capybara LULU (LULU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001398 $ 0,00001398 $ 0,00001398 24 sa Düşük $ 0,00001507 $ 0,00001507 $ 0,00001507 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001398$ 0,00001398 $ 0,00001398 24 sa Yüksek $ 0,00001507$ 0,00001507 $ 0,00001507 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,000414$ 0,000414 $ 0,000414 En Düşük Fiyat $ 0,00001398$ 0,00001398 $ 0,00001398 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,46 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,13 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,65

Capybara LULU (LULU) canlı fiyatı $0,00001465. LULU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001398 ve en yüksek $ 0,00001507 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LULU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000414, en düşük fiyatı ise $ 0,00001398 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LULU son bir saatte -%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,13 ve son 7 günde -%24,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Capybara LULU (LULU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,65K$ 14,65K $ 14,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,65K$ 14,65K $ 14,65K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Capybara LULU piyasa değeri $ 14,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LULU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,65K.