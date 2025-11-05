BorsaDEX+
Bugünkü canlı Capybara LULU fiyatı 0,00001465 USD. LULU / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LULU fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

LULU Hakkında Daha Fazla Bilgi

LULU Fiyat Bilgileri

LULU Nedir

LULU Token Ekonomisi

LULU Fiyat Tahmini

Capybara LULU Logosu

Capybara LULU Fiyatı (LULU)

Listelenmedi

1 LULU / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder.
USD
Capybara LULU (LULU) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:26:04 (UTC+8)

Capybara LULU (LULU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001398
$ 0,00001398
24 sa Düşük
$ 0,00001507
$ 0,00001507
24 sa Yüksek

$ 0,00001398
$ 0,00001398

$ 0,00001507
$ 0,00001507

$ 0,000414
$ 0,000414

$ 0,00001398
$ 0,00001398

-%0,46

+%0,13

-%24,65

-%24,65

Capybara LULU (LULU) canlı fiyatı $0,00001465. LULU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001398 ve en yüksek $ 0,00001507 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LULU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000414, en düşük fiyatı ise $ 0,00001398 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LULU son bir saatte -%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,13 ve son 7 günde -%24,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Capybara LULU (LULU) Piyasa Bilgileri

$ 14,65K
$ 14,65K

--
--

$ 14,65K
$ 14,65K

1,00B
1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki Capybara LULU piyasa değeri $ 14,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LULU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,65K.

Capybara LULU (LULU) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Capybara LULU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Capybara LULU / USD fiyat değişimi, $ -0,0000120972.
Son 60 gün içerisinde, Capybara LULU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Capybara LULU / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,13
30 Gün$ -0,0000120972-%82,57
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Capybara LULU (LULU) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Capybara LULU Fiyat Tahmini (USD)

Capybara LULU (LULU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Capybara LULU (LULU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Capybara LULU için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Capybara LULU fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LULU Varlığından Yerel Para Birimlerine

Capybara LULU (LULU) Token Ekonomisi

Capybara LULU (LULU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LULU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Capybara LULU (LULU) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Capybara LULU (LULU) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LULU fiyatı, 0,00001465 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LULU / USD güncel fiyatı nedir?
LULU / USD güncel fiyatı $ 0,00001465. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Capybara LULU varlığının piyasa değeri nedir?
LULU piyasa değeri $ 14,65K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LULU arzı nedir?
Dolaşımdaki LULU arzı, 1,00B USD.
LULU için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LULU, ATH fiyatı olan 0,000414 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LULU fiyatı (ATL) nedir?
LULU, ATL fiyatı olan 0,00001398 USD değerine düştü.
LULU işlem hacmi nedir?
LULU için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LULU bu yıl daha da yükselir mi?
LULU piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LULU fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:26:04 (UTC+8)

Capybara LULU (LULU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$101.870,87

$3.321,88

$157,07

$0,9999

$2,2370

$101.870,87

$3.321,88

$157,07

$2,2370

$0,16472

