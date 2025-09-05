Carrot (CRT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 111.04 $ 111.04 $ 111.04 24 sa Düşük $ 111.11 $ 111.11 $ 111.11 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 111.04$ 111.04 $ 111.04 24 sa Yüksek $ 111.11$ 111.11 $ 111.11 Tüm Zamanların En Yükseği $ 133.16$ 133.16 $ 133.16 En Düşük Fiyat $ 101.03$ 101.03 $ 101.03 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +0.03% Fiyat Değişimi (7 G) +0.24% Fiyat Değişimi (7 G) +0.24%

Carrot (CRT) canlı fiyatı $111.1. CRT, son 24 saat içinde en düşük $ 111.04 ve en yüksek $ 111.11 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 133.16, en düşük fiyatı ise $ 101.03 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CRT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +0.03% ve son 7 günde +0.24% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Carrot (CRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21.64M$ 21.64M $ 21.64M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21.64M$ 21.64M $ 21.64M Dolaşım Arzı 194.74K 194.74K 194.74K Toplam Arz 194,737.444095478 194,737.444095478 194,737.444095478

Şu anki Carrot piyasa değeri $ 21.64M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRT arzı 194.74K olup, toplam arzı 194737.444095478. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21.64M.