Carrot Fiyatı (CRT)
--
+0.03%
+0.24%
+0.24%
Carrot (CRT) canlı fiyatı $111.1. CRT, son 24 saat içinde en düşük $ 111.04 ve en yüksek $ 111.11 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 133.16, en düşük fiyatı ise $ 101.03 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, CRT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +0.03% ve son 7 günde +0.24% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Carrot piyasa değeri $ 21.64M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRT arzı 194.74K olup, toplam arzı 194737.444095478. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21.64M.
Gün içerisinde, Carrot / USD fiyat değişimi, $ +0.0299544.
Son 30 gün içerisinde, Carrot / USD fiyat değişimi, $ +0.8348276200.
Son 60 gün içerisinde, Carrot / USD fiyat değişimi, $ +1.5653323400.
Son 90 gün içerisinde, Carrot / USD fiyat değişimi, $ +2.47619252107756.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0299544
|+0.03%
|30 Gün
|$ +0.8348276200
|+0.75%
|60 Gün
|$ +1.5653323400
|+1.41%
|90 Gün
|$ +2.47619252107756
|+2.28%
Carrot is a liquid yield bearing token backed by a mix of stablecoins. Deposited stablecoins earn yield from a number of different strategies on Solana, including lending aggregation between Kamino, MarginFi, and Drift. The earned yield accrues value back to the token price and is designed to have steady growth (like an LST/SOL pair) without taking on any price speculation or liquidation risks. One of our primary motivators in issuing a tokenized yield aggregator is that your stablecoin lending activity now remains in your wallet/custody as an asset, is more tax efficient and is composable with the DeFi ecosystem at large.
