CashBunny (BUNNY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%6,36 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,36

CashBunny (BUNNY) canlı fiyatı --. BUNNY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BUNNY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BUNNY son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%6,36 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CashBunny (BUNNY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 115,92K$ 115,92K $ 115,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 125,47K$ 125,47K $ 125,47K Dolaşım Arzı 1,50B 1,50B 1,50B Toplam Arz 1.618.588.402,670985 1.618.588.402,670985 1.618.588.402,670985

Şu anki CashBunny piyasa değeri $ 115,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUNNY arzı 1,50B olup, toplam arzı 1618588402.670985. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 125,47K.