Casinu Inu Logosu

Casinu Inu Fiyatı (CASINU)

Listelenmedi

1 CASINU / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%5,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Casinu Inu (CASINU) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:28:42 (UTC+8)

Casinu Inu (CASINU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,67

-%5,67

-%13,02

-%13,02

Casinu Inu (CASINU) canlı fiyatı --. CASINU, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CASINU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CASINU son bir saatte -%0,67 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,67 ve son 7 günde -%13,02 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Casinu Inu (CASINU) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 97,05K
$ 97,05K$ 97,05K

0,00
0,00 0,00

100.000.000.000,0
100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Casinu Inu piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CASINU arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 97,05K.

Casinu Inu (CASINU) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Casinu Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Casinu Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Casinu Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Casinu Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%5,67
30 Gün$ 0-%21,84
60 Gün$ 0-%9,68
90 Gün$ 0--

Casinu Inu (CASINU) Nedir?

In an article written on January 30, 2024,Vitalik Buterin mentioned and introduced a name for a dog meme token, "Is 0x1b54....98c3 actually the address of the "Casinu Inu" ERC20 token?". Effectively giving birth to Casinu Inu a meme coin with no intrinsic value. For the very first time, Vitalik created a name for a dog meme token. He came up with the name himself because it didn't exist before he mentioned it. Source : https://vitalik.eth.limo/general/2024/01/30/cryptoai.html

Casinu Inu (CASINU) Kaynağı

Resmi Websitesi

Casinu Inu Fiyat Tahmini (USD)

Casinu Inu (CASINU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Casinu Inu (CASINU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Casinu Inu için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Casinu Inu fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CASINU Varlığından Yerel Para Birimlerine

Casinu Inu (CASINU) Token Ekonomisi

Casinu Inu (CASINU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CASINU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Casinu Inu (CASINU) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Casinu Inu (CASINU) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CASINU fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CASINU / USD güncel fiyatı nedir?
CASINU / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Casinu Inu varlığının piyasa değeri nedir?
CASINU piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CASINU arzı nedir?
Dolaşımdaki CASINU arzı, 0,00 USD.
CASINU için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CASINU, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CASINU fiyatı (ATL) nedir?
CASINU, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
CASINU işlem hacmi nedir?
CASINU için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CASINU bu yıl daha da yükselir mi?
CASINU piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CASINU fiyat tahminine göz atın.
Casinu Inu (CASINU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.