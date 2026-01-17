Bugünkü Catke Fiyatı

Bugünkü Catke (CATKE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CATKE / USD dönüşüm oranı CATKE başına $ 0 şeklindedir.

Catke, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.948,03 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CATKE şeklindedir. Son 24 saat içinde CATKE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CATKE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%4,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Catke (CATKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,95K$ 8,95K $ 8,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,95K$ 8,95K $ 8,95K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

