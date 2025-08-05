CATULU (CATULU) Nedir?

CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards.

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CATULU (CATULU) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

CATULU (CATULU) Token Ekonomisi

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