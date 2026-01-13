Bugünkü CC0 COMPANY Fiyatı

Bugünkü CC0 COMPANY (CC0COMPANY) fiyatı $ 0,0001231 olup, son 24 saatte % 1,83 değişim gösterdi. Mevcut CC0COMPANY / USD dönüşüm oranı CC0COMPANY başına $ 0,0001231 şeklindedir.

CC0 COMPANY, şu anda piyasa değeri açısından $ 60.828 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 502,31M CC0COMPANY şeklindedir. Son 24 saat içinde CC0COMPANY, $ 0,00012017 (en düşük) ile $ 0,00013295 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00354715 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007036 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CC0COMPANY, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde -%13,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CC0 COMPANY (CC0COMPANY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 60,83K$ 60,83K $ 60,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 121,10K$ 121,10K $ 121,10K Dolaşım Arzı 502,31M 502,31M 502,31M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

