Bugünkü CeluvPlay Fiyatı

Bugünkü CeluvPlay (CELB) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0.04 değişim gösterdi. Mevcut CELB / USD dönüşüm oranı CELB başına $ 0 şeklindedir.

CeluvPlay, şu anda piyasa değeri açısından $ 44,558 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 238.75M CELB şeklindedir. Son 24 saat içinde CELB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00836616 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CELB, son bir saatte -0.70% ve son 7 günde +1,273.13% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CeluvPlay (CELB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 44.56K$ 44.56K $ 44.56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 933.15K$ 933.15K $ 933.15K Dolaşım Arzı 238.75M 238.75M 238.75M Toplam Arz 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Şu anki CeluvPlay piyasa değeri $ 44.56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CELB arzı 238.75M olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 933.15K.