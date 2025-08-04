CertaiK by Virtuals (CERTAI) Nedir?

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

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CertaiK by Virtuals (CERTAI) Kaynağı Resmi Websitesi

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Token Ekonomisi

CertaiK by Virtuals (CERTAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CERTAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!