CertaiK by Virtuals Fiyatı (CERTAI)
CertaiK by Virtuals (CERTAI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 402,18K USD piyasa değerine sahiptir. CERTAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, CertaiK by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CertaiK by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CertaiK by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CertaiK by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,44
|30 Gün
|$ 0
|-%63,80
|60 Gün
|$ 0
|-%70,86
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CertaiK by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,29
+%2,44
-%23,55
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.
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