Chadrizard ($ZARD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00006104 $ 0,00006104 $ 0,00006104 24 sa Düşük $ 0,000071 $ 0,000071 $ 0,000071 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00006104$ 0,00006104 $ 0,00006104 24 sa Yüksek $ 0,000071$ 0,000071 $ 0,000071 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00010643$ 0,00010643 $ 0,00010643 En Düşük Fiyat $ 0,00006104$ 0,00006104 $ 0,00006104 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,58 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,39 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Chadrizard ($ZARD) canlı fiyatı $0,0000653. $ZARD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006104 ve en yüksek $ 0,000071 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $ZARD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00010643, en düşük fiyatı ise $ 0,00006104 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $ZARD son bir saatte -%2,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,39 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Chadrizard ($ZARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,30K$ 65,30K $ 65,30K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Chadrizard piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $ZARD arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 65,30K.