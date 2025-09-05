Chasm (CAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01928627 $ 0,01928627 $ 0,01928627 24 sa Düşük $ 0,0229855 $ 0,0229855 $ 0,0229855 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01928627$ 0,01928627 $ 0,01928627 24 sa Yüksek $ 0,0229855$ 0,0229855 $ 0,0229855 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,252283$ 0,252283 $ 0,252283 En Düşük Fiyat $ 0,0110729$ 0,0110729 $ 0,0110729 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,42 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,42

Chasm (CAI) canlı fiyatı $0,01950718. CAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01928627 ve en yüksek $ 0,0229855 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,252283, en düşük fiyatı ise $ 0,0110729 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAI son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,83 ve son 7 günde -%7,42 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Chasm (CAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,95M$ 1,95M $ 1,95M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,51M$ 19,51M $ 19,51M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Chasm piyasa değeri $ 1,95M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAI arzı 100,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,51M.