CAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

CAI Fiyat Bilgileri

CAI Whitepaper

CAI Resmi Websitesi

CAI Token Ekonomisi

CAI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Chasm Logosu

Chasm Fiyatı (CAI)

Listelenmedi

1 CAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,01950718
$0,01950718$0,01950718
-%2,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Chasm (CAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:49:09 (UTC+8)

Chasm (CAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01928627
$ 0,01928627$ 0,01928627
24 sa Düşük
$ 0,0229855
$ 0,0229855$ 0,0229855
24 sa Yüksek

$ 0,01928627
$ 0,01928627$ 0,01928627

$ 0,0229855
$ 0,0229855$ 0,0229855

$ 0,252283
$ 0,252283$ 0,252283

$ 0,0110729
$ 0,0110729$ 0,0110729

-%0,08

-%2,83

-%7,42

-%7,42

Chasm (CAI) canlı fiyatı $0,01950718. CAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01928627 ve en yüksek $ 0,0229855 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,252283, en düşük fiyatı ise $ 0,0110729 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAI son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,83 ve son 7 günde -%7,42 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Chasm (CAI) Piyasa Bilgileri

$ 1,95M
$ 1,95M$ 1,95M

--
----

$ 19,51M
$ 19,51M$ 19,51M

100,00M
100,00M 100,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Chasm piyasa değeri $ 1,95M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAI arzı 100,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,51M.

Chasm (CAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Chasm / USD fiyat değişimi, $ -0,00056948524420115.
Son 30 gün içerisinde, Chasm / USD fiyat değişimi, $ -0,0029776637.
Son 60 gün içerisinde, Chasm / USD fiyat değişimi, $ +0,0005923842.
Son 90 gün içerisinde, Chasm / USD fiyat değişimi, $ -0,000048493086606364.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00056948524420115-%2,83
30 Gün$ -0,0029776637-%15,26
60 Gün$ +0,0005923842+%3,04
90 Gün$ -0,000048493086606364-%0,24

Chasm (CAI) Nedir?

Chasm is driving innovation in artificial intelligence by offering a comprehensive ecosystem for creating, deploying, and monetizing AI agents. Our key innovation, Weave, is a powerful AI agent builder IDE that enables users to seamlessly craft and deploy AI agents using a wide array of decentralized compute resources. Our next major advancement is the Chasm Protocol, a network of decentralized experts poised to evolve into a pseudo-AGI intent network. The Protocol will enhance our platform's capability to manage payments for compute resources and facilitate sophisticated exchanges of intents among AI agents, transforming operational dynamics and connectivity within the AI landscape. $CAI is the cornerstone token of the Chasm Ecosystem, designed to support and empower builders, scouts, and all participants within the community.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Chasm (CAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Chasm Fiyat Tahmini (USD)

Chasm (CAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Chasm (CAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Chasm için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Chasm fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Chasm (CAI) Token Ekonomisi

Chasm (CAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Chasm (CAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Chasm (CAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CAI fiyatı, 0,01950718 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CAI / USD güncel fiyatı nedir?
CAI / USD güncel fiyatı $ 0,01950718. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Chasm varlığının piyasa değeri nedir?
CAI piyasa değeri $ 1,95M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CAI arzı nedir?
Dolaşımdaki CAI arzı, 100,00M USD.
CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CAI, ATH fiyatı olan 0,252283 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CAI fiyatı (ATL) nedir?
CAI, ATL fiyatı olan 0,0110729 USD değerine düştü.
CAI işlem hacmi nedir?
CAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CAI bu yıl daha da yükselir mi?
CAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:49:09 (UTC+8)

Chasm (CAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
09-04 10:38:00Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快
09-03 18:16:00Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
09-03 13:43:00Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
09-03 08:42:00Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.