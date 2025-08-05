CHEWY (CHWY) Nedir?

$CHWY: The Best Pet Supplies on Solana $CHWY is the original Chewy coin on Solana, deployed on May 15, 2024, and inspired by Ryan Cohen's first company in the pet supplies industry. Despite being rugged by its original developer, $CHWY has risen from the ashes thanks to a passionate community that discovered and revitalized it. Now, $CHWY is one of the most popular memecoins in the Solana ecosystem, embodying the spirit of resilience and community-driven success.

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CHEWY (CHWY) Kaynağı Resmi Websitesi

CHEWY (CHWY) Token Ekonomisi

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