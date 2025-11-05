ChimpStrategy (CHMPSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00151428 $ 0,00151428 $ 0,00151428 24 sa Düşük $ 0,00187001 $ 0,00187001 $ 0,00187001 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00151428$ 0,00151428 $ 0,00151428 24 sa Yüksek $ 0,00187001$ 0,00187001 $ 0,00187001 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00320932$ 0,00320932 $ 0,00320932 En Düşük Fiyat $ 0,00151428$ 0,00151428 $ 0,00151428 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,59 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,13 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,13

ChimpStrategy (CHMPSTR) canlı fiyatı $0,00165786. CHMPSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00151428 ve en yüksek $ 0,00187001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHMPSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00320932, en düşük fiyatı ise $ 0,00151428 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CHMPSTR son bir saatte -%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,59 ve son 7 günde -%30,13 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ChimpStrategy (CHMPSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M Dolaşım Arzı 913,16M 913,16M 913,16M Toplam Arz 913.157.048,5690312 913.157.048,5690312 913.157.048,5690312

Şu anki ChimpStrategy piyasa değeri $ 1,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHMPSTR arzı 913,16M olup, toplam arzı 913157048.5690312. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,51M.