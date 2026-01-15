Bugünkü Chinchilla Haton Fiyatı

Bugünkü Chinchilla Haton (HATON) fiyatı $ 0,00003318 olup, son 24 saatte % 21,11 değişim gösterdi. Mevcut HATON / USD dönüşüm oranı HATON başına $ 0,00003318 şeklindedir.

Chinchilla Haton, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.958 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 992,22M HATON şeklindedir. Son 24 saat içinde HATON, $ 0,0000284 (en düşük) ile $ 0,00004226 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00004333 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002428 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HATON, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chinchilla Haton (HATON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,96K$ 32,96K $ 32,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,96K$ 32,96K $ 32,96K Dolaşım Arzı 992,22M 992,22M 992,22M Toplam Arz 992.224.547,6900302 992.224.547,6900302 992.224.547,6900302

