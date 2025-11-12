Bugünkü Chips Fiyatı

Bugünkü Chips (CHIPS) fiyatı $ 0,00005076 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CHIPS / USD dönüşüm oranı CHIPS başına $ 0,00005076 şeklindedir.

Chips, şu anda piyasa değeri açısından $ 47.384 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 933,53M CHIPS şeklindedir. Son 24 saat içinde CHIPS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00047995 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004362 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHIPS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%5,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chips (CHIPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,38K$ 47,38K $ 47,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 47,38K$ 47,38K $ 47,38K Dolaşım Arzı 933,53M 933,53M 933,53M Toplam Arz 933.530.391,09351 933.530.391,09351 933.530.391,09351

