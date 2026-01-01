Bugünkü Circle rStock Fiyatı

Bugünkü Circle rStock (CRCLR) fiyatı $ 82,39 olup, son 24 saatte % 1,24 değişim gösterdi. Mevcut CRCLR / USD dönüşüm oranı CRCLR başına $ 82,39 şeklindedir.

Circle rStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 716.337 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,69K CRCLR şeklindedir. Son 24 saat içinde CRCLR, $ 80,82 (en düşük) ile $ 83,53 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 89,2 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 65,98 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRCLR, son bir saatte +%0,92 ve son 7 günde -%3,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Circle rStock (CRCLR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 716,34K$ 716,34K $ 716,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 716,34K$ 716,34K $ 716,34K Dolaşım Arzı 8,69K 8,69K 8,69K Toplam Arz 8.693,999502444 8.693,999502444 8.693,999502444

Şu anki Circle rStock piyasa değeri $ 716,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRCLR arzı 8,69K olup, toplam arzı 8693.999502444. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 716,34K.