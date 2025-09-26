Clanker Index (CLX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,27 $ 1,27 $ 1,27 24 sa Düşük $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,27$ 1,27 $ 1,27 24 sa Yüksek $ 1,4$ 1,4 $ 1,4 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,62$ 2,62 $ 2,62 En Düşük Fiyat $ 0,788604$ 0,788604 $ 0,788604 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,73 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,23 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,08

Clanker Index (CLX) canlı fiyatı $1,31. CLX, son 24 saat içinde en düşük $ 1,27 ve en yüksek $ 1,4 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,62, en düşük fiyatı ise $ 0,788604 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLX son bir saatte -%0,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,23 ve son 7 günde -%22,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Clanker Index (CLX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 370,18K$ 370,18K $ 370,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 370,18K$ 370,18K $ 370,18K Dolaşım Arzı 282,82K 282,82K 282,82K Toplam Arz 282.821,6793262326 282.821,6793262326 282.821,6793262326

Şu anki Clanker Index piyasa değeri $ 370,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLX arzı 282,82K olup, toplam arzı 282821.6793262326. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 370,18K.