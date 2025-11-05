CLANS (CLANS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000389 $ 0,0000389 $ 0,0000389 24 sa Düşük $ 0,00004373 $ 0,00004373 $ 0,00004373 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000389$ 0,0000389 $ 0,0000389 24 sa Yüksek $ 0,00004373$ 0,00004373 $ 0,00004373 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00193529$ 0,00193529 $ 0,00193529 En Düşük Fiyat $ 0,0000389$ 0,0000389 $ 0,0000389 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,12 Fiyat Değişimi (7 G) -%69,91 Fiyat Değişimi (7 G) -%69,91

CLANS (CLANS) canlı fiyatı $0,00003931. CLANS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000389 ve en yüksek $ 0,00004373 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLANS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00193529, en düşük fiyatı ise $ 0,0000389 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLANS son bir saatte +%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,12 ve son 7 günde -%69,91 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CLANS (CLANS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,31K$ 39,31K $ 39,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,31K$ 39,31K $ 39,31K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.986.099,7919497 999.986.099,7919497 999.986.099,7919497

Şu anki CLANS piyasa değeri $ 39,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLANS arzı 999,99M olup, toplam arzı 999986099.7919497. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,31K.