Bugünkü Clip Coin Fiyatı

Bugünkü Clip Coin (CLIP) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 10,61 değişim gösterdi. Mevcut CLIP / USD dönüşüm oranı CLIP başına -- şeklindedir.

Clip Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.250,61 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,72M CLIP şeklindedir. Son 24 saat içinde CLIP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00224728 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLIP, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%37,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Clip Coin (CLIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,25K$ 11,25K $ 11,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,25K$ 11,25K $ 11,25K Dolaşım Arzı 998,72M 998,72M 998,72M Toplam Arz 998.716.997,074197 998.716.997,074197 998.716.997,074197

Şu anki Clip Coin piyasa değeri $ 11,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLIP arzı 998,72M olup, toplam arzı 998716997.074197. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,25K.