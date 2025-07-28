COLDPL Hakkında Daha Fazla Bilgi

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ColdPL Fiyatı (COLDPL)

ColdPL (COLDPL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00103604
$0,00103604$0,00103604
+%4,701D
USD

Bugünkü ColdPL (COLDPL) Fiyatı

ColdPL (COLDPL), şu anda 0,00104231 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,04M USD piyasa değerine sahiptir. COLDPL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ColdPL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,40
ColdPL 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ColdPL (COLDPL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ColdPL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ColdPL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ColdPL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ColdPL / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%5,40
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ColdPL (COLDPL) Fiyat Analizi

En güncel ColdPL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00067369
$ 0,00067369$ 0,00067369

$ 0,0021093
$ 0,0021093$ 0,0021093

$ 0,0021093
$ 0,0021093$ 0,0021093

+%0,94

+%5,40

--

ColdPL (COLDPL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M

--
----

1,00B
1,00B 1,00B

ColdPL (COLDPL) Nedir?

ColdPL Stacked. Chillin'. Crypto Villain. ColdPL isn't just a coin. It's a lifestyle — frosty gains, zero stress, and two frogs too cool to care. Just like Coldplay surprised everyone with the Kiss Cam, we're here to surprise the world with a new way to connect: blockchain and real-world technology. No kisses here—just big opportunities. 💡💰 🔹 Share, learn, and be part of the movement.🔹 Please respect the community rules and keep it positive. The future has its own live show too! 

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ColdPL (COLDPL) Kaynağı

Resmi Websitesi

ColdPL (COLDPL) Token Ekonomisi

ColdPL (COLDPL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COLDPL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

COLDPL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COLDPL / VND
27,42838765
1 COLDPL / AUD
A$0,0015843112
1 COLDPL / GBP
0,0007713094
1 COLDPL / EUR
0,0008859635
1 COLDPL / USD
$0,00104231
1 COLDPL / MYR
RM0,0043985482
1 COLDPL / TRY
0,0422552474
1 COLDPL / JPY
¥0,15321957
1 COLDPL / ARS
ARS$1,3244007784
1 COLDPL / RUB
0,0824988365
1 COLDPL / INR
0,0901181226
1 COLDPL / IDR
Rp17,0870464464
1 COLDPL / KRW
1,4376686061
1 COLDPL / PHP
0,0594742086
1 COLDPL / EGP
￡E.0,0511461517
1 COLDPL / BRL
R$0,0057952436
1 COLDPL / CAD
C$0,0014175416
1 COLDPL / BDT
0,1270158966
1 COLDPL / NGN
1,5888869409
1 COLDPL / UAH
0,0434434808
1 COLDPL / VES
Bs0,12611951
1 COLDPL / CLP
$0,98706757
1 COLDPL / PKR
Rs0,2944317288
1 COLDPL / KZT
0,5661619458
1 COLDPL / THB
฿0,0337083054
1 COLDPL / TWD
NT$0,0307272988
1 COLDPL / AED
د.إ0,0038252777
1 COLDPL / CHF
Fr0,0008234249
1 COLDPL / HKD
HK$0,0081717104
1 COLDPL / MAD
.د.م0,0093390976
1 COLDPL / MXN
$0,0193035812
1 COLDPL / PLN
0,0037627391
1 COLDPL / RON
лв0,0044923561
1 COLDPL / SEK
kr0,009901945
1 COLDPL / BGN
лв0,0017302346
1 COLDPL / HUF
Ft0,3513001624
1 COLDPL / CZK
0,0217634328
1 COLDPL / KWD
د.ك0,00031790455
1 COLDPL / ILS
0,0034917385