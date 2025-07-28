ColdPL (COLDPL) Nedir?

ColdPL Stacked. Chillin'. Crypto Villain. ColdPL isn't just a coin. It's a lifestyle — frosty gains, zero stress, and two frogs too cool to care. Just like Coldplay surprised everyone with the Kiss Cam, we're here to surprise the world with a new way to connect: blockchain and real-world technology. No kisses here—just big opportunities. 💡💰 🔹 Share, learn, and be part of the movement.🔹 Please respect the community rules and keep it positive. The future has its own live show too!

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ColdPL (COLDPL) Token Ekonomisi

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