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Colend Fiyatı (CLND)

Listelenmedi

Colend (CLND) Canlı Fiyat Grafiği

$0,067771
$0,067771$0,067771
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Colend (CLND) Fiyatı

Colend (CLND), şu anda 0,067793 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 249,15K USD piyasa değerine sahiptir. CLND / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Colend Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,35
Colend 24 saatlik fiyat değişimi
3,68M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Colend (CLND) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Colend / USD fiyat değişimi, $ +0,00090182.
Son 30 gün içerisinde, Colend / USD fiyat değişimi, $ +0,0007790161.
Son 60 gün içerisinde, Colend / USD fiyat değişimi, $ -0,0067372141.
Son 90 gün içerisinde, Colend / USD fiyat değişimi, $ -0,00165527783538671.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00090182+%1,35
30 Gün$ +0,0007790161+%1,15
60 Gün$ -0,0067372141-%9,93
90 Gün$ -0,00165527783538671-%2,38

Colend (CLND) Fiyat Analizi

En güncel Colend fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,066268
$ 0,066268$ 0,066268

$ 0,068817
$ 0,068817$ 0,068817

$ 0,334305
$ 0,334305$ 0,334305

-%0,01

+%1,35

-%7,45

Colend (CLND) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 249,15K
$ 249,15K$ 249,15K

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3,68M
3,68M 3,68M

Colend (CLND) Nedir?

Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.

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Colend (CLND) Kaynağı

Resmi Websitesi

Colend (CLND) Token Ekonomisi

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CLND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CLND / VND
1.783,972795
1 CLND / AUD
A$0,10440122
1 CLND / GBP
0,05084475
1 CLND / EUR
0,05830198
1 CLND / USD
$0,067793
1 CLND / MYR
RM0,28676439
1 CLND / TRY
2,75714131
1 CLND / JPY
¥9,965571
1 CLND / ARS
ARS$91,98493205
1 CLND / RUB
5,41259312
1 CLND / INR
5,94002266
1 CLND / IDR
Rp1.111,36047792
1 CLND / KRW
93,63636953
1 CLND / PHP
3,88250511
1 CLND / EGP
￡E.3,28253706
1 CLND / BRL
R$0,3728615
1 CLND / CAD
C$0,09287641
1 CLND / BDT
8,25583154
1 CLND / NGN
103,34297127
1 CLND / UAH
2,82832396
1 CLND / VES
Bs8,338539
1 CLND / CLP
$65,420245
1 CLND / PKR
Rs19,21524792
1 CLND / KZT
36,60483035
1 CLND / THB
฿2,19378148
1 CLND / TWD
NT$2,02090933
1 CLND / AED
د.إ0,24880031
1 CLND / CHF
Fr0,0542344
1 CLND / HKD
HK$0,53149712
1 CLND / MAD
.د.م0,61420458
1 CLND / MXN
$1,27247461
1 CLND / PLN
0,24947824
1 CLND / RON
лв0,29693334
1 CLND / SEK
kr0,65420245
1 CLND / BGN
лв0,11389224
1 CLND / HUF
Ft23,31197891
1 CLND / CZK
1,43856746
1 CLND / KWD
د.ك0,020676865
1 CLND / ILS
0,2304962