Bugünkü Cornucopias Fiyatı

Bugünkü Cornucopias (COPI) fiyatı $ 0,00568718 olup, son 24 saatte % 2,54 değişim gösterdi. Mevcut COPI / USD dönüşüm oranı COPI başına $ 0,00568718 şeklindedir.

Cornucopias, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.868.812 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,03B COPI şeklindedir. Son 24 saat içinde COPI, $ 0,00548404 (en düşük) ile $ 0,00683063 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,134868 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00501056 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COPI, son bir saatte +%0,48 ve son 7 günde -%1,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cornucopias (COPI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,87M$ 5,87M $ 5,87M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,83M$ 21,83M $ 21,83M Dolaşım Arzı 1,03B 1,03B 1,03B Toplam Arz 3.840.000.000,0 3.840.000.000,0 3.840.000.000,0

Şu anki Cornucopias piyasa değeri $ 5,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COPI arzı 1,03B olup, toplam arzı 3840000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,83M.