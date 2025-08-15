CreatorDAO (CREATOR) Nedir?

CreatorDAO is the BlackRock for creator IP. We back high-potential creators, acquire revenue shares or rights from their projects, and deposit those assets into the DAO treasury. As returns come in, proceeds cycle back into the same treasury, compounding the pool for future allocations. $CREATOR holders submit and vote on proposals that select which creators to fund, how to structure deals, and where to deploy liquidity, turning fans into onchain capital allocators with real influence.

CreatorDAO (CREATOR) Kaynağı Resmi Websitesi

CreatorDAO (CREATOR) Token Ekonomisi

CreatorDAO (CREATOR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CREATOR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!