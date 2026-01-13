Bugünkü Crime Lizard Fiyatı

Bugünkü Crime Lizard (CLZD) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,64 değişim gösterdi. Mevcut CLZD / USD dönüşüm oranı CLZD başına $ 0 şeklindedir.

Crime Lizard, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.023 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CLZD şeklindedir. Son 24 saat içinde CLZD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLZD, son bir saatte +%4,74 ve son 7 günde -%14,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Crime Lizard (CLZD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,02K$ 51,02K $ 51,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,02K$ 51,02K $ 51,02K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

